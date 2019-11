Tras el siniestro, reubican a los alumnos de la 5 en la Secundaria 4 y la Escuela 21

El intendente Carlos Sánchez recibió hoy a autoridades educativas, policiales y de seguridad para delinear acciones a seguir en torno al pavoroso incendio que destruyó parte del edificio, mobiliario, documentación y material de la Escuela 5. Tras el encuentro, la jefa distrital de Educación, Andrea Larrieu Lacoste aseguró que “desde distintos sectores estamos pensando en forma conjunta acciones para ir resolviendo; todos vamos a estar abordando el mismo plan de acción a la brevedad”.



En cuanto a la reubicación de la matrícula, los alumnos de nivel secundario irán a la EES 4 (Rivadavia 514), y los de la primaria serían absorbidos, al menos por el momento, por la Escuela 21. “Estamos viendo todas las previsiones para que se pueda resolver la situación comenzando por los emergentes. El comedor es cubierto por la Escuela Técnica, los alumnos están siendo acompañados mientras que directivos y personal trabajan para que se den las mejores posibilidades tras un hecho tan complejo y movilizante”, sostuvo Larrieu Lacoste.

Respecto del hecho, advirtió que “está en manos de la justicia y es la encargada de esclarecer la situación; la Policía Científica acaba de irse y todos van a hacer el aporte que corresponda para cuidar y optimizar las escuelas. Y a qué atribuirle estos hechos es realmente algo que no podemos entender. Algo está pasando y han tomado las escuelas como foco, lo que nos preocupa”.

“No puede haber cámaras de seguridad dentro de las escuelas”

La consejera escolar Silvana Canosa, en tanto, advirtió que la reubicación de alumnos y personal requiere acciones, especialmente por el respeto a disposiciones y el cumplimiento de los seguros de las personas. En cuanto al establecimiento, “una vez culminadas las pericias la gente de Infraestructura para definir los trabajos a realizar”, sostuvo.

Canosa aseguró, en relación con lo sucedido, que dentro de las escuelas “no puede haber cámaras de seguridad, y esta escuela no poseía sistema de alarma. No sabemos ni por dónde ingresaron ni cómo fue, no podemos confirmar absolutamente nada”, argumentó además respecto de la versión del faltante de la llave de la puerta del SUM, que los bomberos encontraron abierta.