Tras el veto, Seguridad notificó a guardavidas sobre el decreto del Ejecutivo

30 noviembre, 2020 Leido: 44

El secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, notificó esta mañana a la Asociación de Guardavidas sobre el decreto firmado por el intendente Carlos Sánchez luego que vetara la ordenanza que regula la actividad y que fuera sancionada días atrás en el Concejo Deliberante.

“La reunión no tuvo mayor inconveniente, fue informativa y se entregó una copia del decreto nuevo que está siendo promulgado para que no quede un vacío legal al medio y que la gente que va a trabajar como guardavidas no sienta que quedó en el aire ni nada por estilo”, explicó el funcionario a LU 24.

El Secretario remarcó que “está más que claro que la facultad de contratación es propia del Ejecutivo y el Intendente toma la decisión de vetar pero a la vez entrega un decreto que en sus generalidades respeta la raíz de la ordenanza en cuanto a contrataciones y demás, con un scoring de puntaje. Se eleva todo al Concejo y se anoticia como corresponde”.

“Lo que cambió es que se pone en ubicación el poder de contratación del Ejecutivo, donde, insisto, es facultad propia del Intendente, entonces amparado y fundamentado en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 58, que es el que rige a las municipalidades, lo aggiorna”, precisó.

Acompañando a Cordiglia estuvo Claudio Cuesta, quien lleva adelante la tarea de coordinación con los guardavidas, mientras que por AGTA concurrió el secretario general, David Mariucci, acompañado por un integrante de la entidad.

