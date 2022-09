Tras graves problemas de salud y el fallecimiento de sus hermanas, volvió a la actividad pastoral Omar Artaza

14 septiembre, 2022

Recuperándose de sus problemas de salud tras el Covid y las pérdidas irreparables que sufrió en su familia con el fallecimiento en una semana de dos de sus hermanas, el pastor Omar Artaza dialogó este miércoles con LU 24 y aseguró que la Biblia dice “lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Son determinaciones que toma Dios, yo no soy dueño de la vida ni del almanaque, hoy estamos y mañana no, por eso tenemos que ser conscientes de que hay que vivir el presente, y de nuestra fragilidad: un día nos golpean la puerta y tenemos que estar preparados para lo que acontezca”.

“Nunca dudé de mi fe, porque es lo que siempre estoy predicando, trato de caminar agradando a Dios y el día que me toque me tocará. Siento la ausencia, pero sé que mis hermanas están en un lugar mejor”, concluyó Artaza, que ya está al frente de las actividades en el Tabernáculo de Milagros, donde todavía se mantienen algunas medidas preventivas.

