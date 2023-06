Tras la bajada de lista de Fabiano, el PRO apoyará a Ávila

28 junio, 2023

Ayer martes por la noche, LU 24 adelantó la noticia de que la lista de Roberto Fabiano para las próximas elecciones PASO había sido desestimada. Ante esta situación, este miércoles por la mañana dieron explicaciones en conferencia de prensa y comentaron a quién apoyarán.

En este sentido, Horacio Espeluse, presidente del partido PRO en nuestra ciudad, comentó: “en función de lo que establece las PASO, decidimos presentar nuestra lista dentro de los horarios y días establecidos porque es el derecho que tenemos. Fuimos a La Plata, esperando de buena fe y confiamos que se presente, pero lamentablemente nos encontramos con que las autoridades del partido nos jugaron una mal pasada y no la terminaron presentando.”

Y agregó: “es una gran decepción que tenemos. Hace más de 10 años que venimos trabajando, pero la vieja política hace una vez más las cosas que nadie quiere aguantar más en este país. Responsabilizamos directamente a la presidenta del partido Patricia Bullrich, porque no puede desconocerlo, ya que nos anticipamos enviándole una carta a ella y a Néstor Grindetti. No es justo ni tampoco y no está en línea de lo que pregonan todos los días.”

Por otro lado, Espeluse se refirió al apoyo de otras listas por parte de Bullrich y dijo: “nunca nos detuvimos en ello. Nosotros queremos apuntar a nuestro derecho, el bulto no se puede esquivar. No es aceptable que hagan una cosa como la que hicieron justamente los que se llenan la boca de los que van a defender a los propios y hacen cosas de la vieja política.”

Finalmente, habló de la decisión concreta que tomarán a raíz de esto y dijo: “en función de todo esto, por los gestos y los diálogos, este espacio y esta lista va a apoyar a Carlos Ávila y estaremos a disposición en toda la campaña para trabajar con él. Si bien no llegamos y no tuvimos un acuerdo tal en su momento, sabíamos que después de las PASO íbamos a trabajar unidos.”

