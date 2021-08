Tras la caída de un pino, se trabaja en más cortes y reforestación en el Parque Cabañas

El subsecretario de Obras Públicas municipal, Roberto Pissani, repasó distintos aspectos de la actualidad del Parque Cabañas, entre ellos la caída de un añoso pino que se produjo este fin de semana –que obligó a cortar otros en situaciones similares-, y al mismo tiempo advirtió que en favor de la preservación del paseo público no se volverá a permitir el acceso con vehículos. “Al no circular vehículos se regeneró mucho el espacio verde, y eso está a la vista. Por eso no habrá nuevos ingresos con vehículos. Para eso se dispuso el estacionamiento alrededor y 7 accesos, y estaremos trabajando en nuevos fogones”, advirtió.

Pissani recordó el impacto del temporal del 1 de enero de 2019, que afectó la cortina de eucaliptus y obligó “a una poda masiva, que hoy está en pleno crecimiento para la regeneración de la cortina. Pero los pinos son una especie que tiene una caducidad, y si bien nosotros venimos trabajando desde hace años en este tema, no queremos hacer cortes masivos porque son árboles de lindo porte que visten el lugar. Lo cierto es que hoy se usa otro tipo de forestación. En este caso, el pino no tenía copa, y se vio afectado posiblemente por los fuertes vientos de la noche del sábado y la madrugada del domingo. Por eso las tres raíces que tenía se cortaron. Antes hubo una señal, crujió, según me contó la familia que estaba cerca. Y lamentablemente esto no se puede predecir y puede pasar en cualquier lado, por eso nos preocupa. Hubo que sacrificar otros 13 árboles que en lugares donde se reúne la gente, que ya comenzamos, no obstante, a reforestar”, describió.

