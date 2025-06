Tras la disolución del Gobierno Nacional, el Instituto Browniano continuará como asociación civil

El Gobierno emitió recientemente el Decreto 346/2025, donde entre otras entidades históricas, disolvió el Instituto Nacional Browniano.

“Nos sorprendió a todos y nos agarró sin un diagnóstico previo afectando a toda la institución”, aseguró a LU 24 a Oscar Cipulli, ex presidente de la filial Tres Arroyos, quien mostró su tristeza por la decisión.

“Estamos trabajando para ver cómo proseguir, no queremos rendirnos ahora sabiendo que se fundo en el año 1948 sobreviviendo a todos los gobiernos. Al tomar dicha medida no le dieron importancia a todas nuestros trabajos culturales, históricos y de identidad nacional, siendo un pilar importante en la investigación del Almirante Brown”, resaltó.

“En el instituto teníamos investigaciones y proyectos de intereses marítimos, Casa Amarilla es un edificio perteneciente a la Armada con tres personas”, explicó. Asimismo, informó que “en una asamblea decidimos continuar como asociación civil”.

A título personal, Cipulli opinó: “pienso que una república se mantiene con las instituciones, cada una con sus propios pensamientos”. Además, indicó que “en una asamblea virtual con todas las delegaciones nombraron a las nuevas autoridades centrales”.

A nivel local afirmó que “continuaremos de la misma manera, dándole la importancia necesaria a todos los proceres”.

En Claromecó

Este cambio drástico, en Claromecó coincidió con la elección de nuevas autoridades, puesto que Rosana Oroquieta dejó el cargo por razonas de salud. Casualmente el mismo día en que el gobierno disolvía el INB, en la ex delegación de la localidad balnearia se votaba por las nuevas autoridades.

Ahora, el ex Instituto Nacional Browniano pasa a ser una agrupación local, llamada justamente Agrupación Browniana Claromecó. Siendo su nueva presidenta la señora Margarita Altisent, y el vicepresidente Néstor Castro.

La nueva titular Margarita Altisent expresó que “el objetivo sigue siendo el mismo, un grupo de personas cuya finalidad es resaltar valores y acciones patrióticas del Almirante Guillermo Brown y sus subalternos”. Al tiempo que agregó que “continuaremos colaborando con diferentes instituciones de Claromecó sin perder nuestro objetivo”.

