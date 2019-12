Tras la ola de robos en Punta del Este: “La seguridad está compleja en el país”

Luego de que tomaran estado público los reiterados casos de inseguridad registrados en Punta del Este, Uruguay y de los que fueran víctimas algunos argentinos con propiedades en el lugar mencionado, LU 24 dialogó con Mario Goldman, uruguayo, quien destacó la compleja situación en materia de seguridad en el país vecino, al igual que los elevados costos para veranear en estos sitios turísticos.

“La seguridad está compleja en el país. De hecho en la última elección presidencial, se votó la reforma para la Ley de Seguridad, impulsada por el Partido Nacional, que justamente ganó. Hoy la delincuencia tiene muchas cosas a favor. Hoy el delincuente te pega un tiro y si te pide perdón, sale libre. Todo el país estaba de acuerdo con la reforma, pero Montevideo no. Amo mi país, pero hoy si me dan a elegir, prefiero la Argentina”, aseguró Goldman.

Respecto al balneario exclusivo de Punta del Este, indicó: “Yo vivo en Salto, estamos a 600 kilómetros de Punta del Este. Para los que vivimos más al límite de Argentina, ir a Punta del Este es carísimo. Los precios son extremadamente caros, incluso en los supermercados. Por ejemplo, un café y una medialuna, hablamos en algunos casos de un valor de hasta 80 dólares. Acá el dólar tiene un valor de 38 pesos”, aclaró.

Agregó que “recomendamos venir a cualquier lado de Uruguay menos a Punta del Este y Montevideo, aunque depende lo que busquen también. Estamos complicados con los incendios en la zona de los balnearios más tranquilos y lindos. Punta del Diablo por ejemplo es para los más jóvenes; allí no busquen tranquilidad. Para comer por ejemplo carne, un kilo de asado está a 400 pesos uruguayos serían como 800 pesos de ustedes. Los precios son todos de ese tenor”, aclaró.

