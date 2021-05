Tras la propuesta de Almeyda, una senadora busca que los municipios intervengan en la gestión de vacunas

La polémica por la imposibilidad del exfutbolista Matías Almeyda de importar vacunas contra el coronavirus para la población de Azul, la senadora por la Séptima Sección Electoral, Lucrecia Egger (Juntos por el Cambio) admitió que con alrededor de 400 casos activos, la situación está “al límite pero no desbordada” y dio a conocer que se trata un proyecto del gobernador Axel Kicillof que permitiría a la Provincia adquirir vacunas mediante contratos directos con distintos laboratorios.

Egger destacó la vinculación de Almeyda con Azul, donde vive buena parte de su familia, la “generosidad y simpleza que lo caracteriza, por venir de un hogar de laburantes, y la colaboración que ha tenido con el Municipio para la compra de respiradores para el Hospital Pintos y siempre con bajo perfil. De hecho esto surgió en una nota que no tenía que ver con este tema, aunque es cierto que él tuvo que sufrir la muerte de su papá y no quería que sus vecinos, su pueblo, sus amigos pasaran por esta situación que afecta a toda la Provincia por el faltante de vacunas. Por eso tenía el contacto y la oportunidad de donar las vacunas pero la normativa argentina no se lo permitió”.

“Coincidentemente con la difusión de la noticia de Matías Almeyda y en el marco de ese proyecto que se está tratando, consideré que era importante que los municipios también puedan aportar y ser partícipes de esta situación a través de datos y contactos que colaboren con el estado provincial. Nunca se propuso saltear ninguna normativa; una vacuna tiene que estar aprobada por la ANMAT, por el Ministerio de Salud de la Nación, pero la ley no prohíbe a los municipios intervenir en la compra o gestión de contratos con los laboratorios, y por principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Por eso voy a intentar, teniendo en cuenta la autonomía de la que gozan los municipios, que se los considere como actores fundamentales en la compra de vacunas. Porque podría haber otros Almeydas en otros distritos, y ¿cómo no darles la oportunidad de colaborar en esta situación terrible como es la falta de vacunas?”, concluyó Egger.

