Tras las elecciones, Lucía Gómez analizó el desafío de construir fuera de la grieta

27 octubre, 2025 371

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, dialogó con LU24 tras los resultados de las elecciones legislativas y analizó el panorama político que dejó el domingo.

“Fue una elección que no sorprende dentro del microclima político, por la fuerte polarización que ya habíamos visto en septiembre y que se acentuó aún más ayer”, expresó Gómez. “Sí me sorprendió el resultado de que haya ganado La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, cuando en septiembre lo había hecho Fuerza Patria. Pero eso habla del antagonismo que elige la sociedad, y de la necesidad de seguir fortaleciendo la democracia”.

Desde su espacio Nuevos Aires, Gómez reconoció el desafío de sostener una propuesta alternativa: “Ni coincidimos con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza. Sería más fácil sumarse a alguno de esos discursos, pero queremos construir una tercera opción. Somos el único partido de la provincia que presentó una plataforma de gobierno, con 150 páginas que cualquier vecino puede consultar”.

Sobre el trabajo a futuro, la intendenta destacó la importancia del diálogo institucional: “Vamos a seguir con un diálogo activo con la Provincia. Ideológicamente no coincidimos con el gobernador, pero trabajamos juntos. Muchas de las obras de educación y salud que tenemos son gracias a ese trabajo conjunto. Lo importante es mejorar la vida de los bonaerenses y, entre ellos, de los chavenses”.

En cuanto al futuro político del espacio, Gómez subrayó: “Ayer y hoy recibimos mensajes de vecinos y referentes de otros distritos que quieren sumarse a Nuevos Aires. En nuestra primera elección logramos 16 concejales en toda la provincia, lo que es un punto de partida muy valioso. Vamos a seguir formándonos, debatiendo y construyendo desde la escucha activa”.

Finalmente, consultada sobre la posibilidad de acuerdos en el Congreso con La Libertad Avanza, Gómez fue prudente: “Ojalá que quienes asuman puedan entender que el país necesita inversión en obra pública, salud y educación. Hay una Argentina dolida, con menos servicios y menos oportunidades. Ojalá se revierta, porque detrás de esas decisiones hay miles de vidas y comunidades que necesitan respuestas”.

Lucía Gómez, intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, reafirmó su compromiso de seguir gestionando con diálogo, cercanía y una mirada provincial desde Nuevos Aires.

