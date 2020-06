Tras la reapertura, gastronómicos aseguran que la gente no se acercó masivamente a los locales

22 junio, 2020 Leido: 130

El responsable de “La Parrilla”, Manuel Martínez, aseguró esta mañana a LU 24 que luego de habilitarse la apertura de los locales gastronómicos, la concurrencia del público no fue relevante, ni colmó las expectativas que había al respecto.

“Abrimos el fin de semana. Pensamos que íbamos a tener más público, pero realmente vino muy poco. La gente todavía está preocupada. El sábado tuvimos dos mesas y el domingo un poquito más, pero nada. Tenemos espacio para doce mesas nosotros acá”, relató Martínez.

“Tuve un matrimonio el sábado que había reservado, pero sin barbijo y les dije que no podían entrar así y se ofendieron y se fueron. No entendieron, pero es algo necesario, porque en el baño se cruzan todos y sin barbijos no nos cuidamos”, destacó el referente del lugar.

Manuel, también comentó que estuvo cerrado los primeros 54 días de la cuarentena: “luego seguimos con delivery, pero es nada. Desde el 2003 estamos trabajando. Crisis he pasado varias, pero esto así no. Todo pasa, hay que pensar así y ser positivo”.

