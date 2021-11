Tras movilizarse, el Sindicato Unificado de Municipales fue recibido por Hugo Fernández (video)

4 noviembre, 2021 Leido: 32

Esta mañana, y luego de realizar una movilización desde su sede, ubicada en calle Laprida 149, hacia el Palacio Municipal, para pedir que el Departamento Ejecutivo les otorgue el código de descuento gremial, referentes del Sindicato Unificado de Municipales de Tres Arroyos fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Hugo Fernández.

Al término del encuentro, el dirigente local Roberto Fernández y el secretario adjunto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, Humberto Bertinat, expresaron que “la reunión fue muy positiva”.

Roberto Fernández informó que “los abogados nuestros se van a poner de acuerdo con los de la Municipalidad para el código de descuento y mientras vamos a ir tratando el tema de los compañeros trasladados que es hasta ahora el único problema que tenemos. Nos pareció una reunión muy positiva”.

Agregó que “estamos muy contentos, los dos sindicatos funcionan casi en el 80 por ciento de la provincia y no veíamos ningún problema para no hacerlo ni para que no nos den el código de descuento. Es una lucha más que se ha ganado y mientras iremos hablando y tratando los diferentes temas que corresponden a los compañeros y sus problemas”.

Por su parte, “Nito” Bertinat sostuvo que “intercambiamos conceptos de cómo interpretar la Ley 23.551 y el Jefe de Gabinete decidió que se pongan en contacto los representantes legales de la Federación con los del Municipio y después del 14 volver a tener una reunión para terminar de definir el tema del código de descuento y cómo va a trabajar el Sindicato y la Federación apoyándolo”.

Además, afirmó que “nosotros siempre luchamos por la libertad sindical, que cada sindicato crezca en función a cómo representa a sus trabajadores”.

En la movilización se hicieron presentes alrededor de 20 secretarios generales federativos y de distintos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos de Hurlingham, Laprida, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Benito Juárez, Gonzales Chaves, Coronel Pringles, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tigre, General Villegas y Pehuajó.

En tanto, desde la Municipalidad se comunicó que “dicho movimiento expresó las distintas problemáticas a la hora de ser reconocido de manera oficial, ante lo cual el funcionario municipal procedió a informar acerca de los obstáculos legales que impiden dicho reconocimiento, procurando en un corto plazo, un entendimiento entre las asesorías letradas de ambas partes”.

