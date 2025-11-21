Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró y finalizó 16° en la FP2 del GP de Las Vegas

21 noviembre, 2025

La Fórmula 1 inició la actividad en el Gran Premio de Las Vegas con las primeras dos prácticas libres. Ambas sesiones estuvieron atravesadas por una constante evolución de las condiciones de pista en el trazado urbano estadounidense. Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la FP1 con tiempo de 1:34.802, mientras que Lando Norris (McLaren) lideró la FP2 con un registro de 1:33.602.

Franco Colapinto completó un complejo día en Las Vegas. El argentino terminó en la última ubicación en las primeras prácticas con un tiempo de 1:36.758, con el cual quedó a una distancia de 1.169 segundos de su compañero Pierre Gasly (12° – 1:35.589).

El pilarense mostró un mejor rendimiento en la FP2 y se mantuvo cerca del francés, aunque no lo pudo superar. El galo quedó 12° con un tiempo de 1:34.373, mientras que el joven de 22 años, que no pudo mejorar su tiempo por una bandera roja que lo obligó a abortar su intento, finalizó en el 16° puesto con una vuelta de 1:34.824.

En los segundos ensayos salieron dos banderas rojas por una alcantarilla floja que elevó la preocupación en la dirección de carrera. La sesión estuvo detenida por 10 minutos. Sin embargo, cuando se reanudó, la FIA volvió a frenar la actividad.

La actividad de la Fórmula 1 continuará con las últimas prácticas el viernes desde las 21:30 (hora argentina). Más tarde, desde las 01:00, se realizará la sesión de clasificación. La carrera principal en Las Vegas iniciará las 01:00 del domingo y contará con un total de 50 vueltas.

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

Una vez finalizado el primer día de entrenamientos libres, el piloto de la escudería argentina analizó lo acontecido en Circuito callejero Las Vegas Strip. “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que lo negativo es que me siento bastante incómodo con la goma blanda. La media va mejor. Igualmente sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, expresó. Las actividades de este jueves registraron condiciones variables en el circuito urbano estadounidense y pusieron a prueba tanto a equipos como a pilotos.

En diálogo con los medios, Colapinto detalló: “El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás y estaba inmanejable en la parte trasera. Fue bastante complicado, la goma blanda fue todavía peor. La FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo los mismos problemas. Un poco menores, más chiquitos. Fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno. No estamos lejos. Hay que trabajar. Parecidos los problemas que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender por qué”.

Uno de los factores técnicos mencionados por Colapinto fue el cambio de chasis tras el incidente en Brasil. “Sí, es la diferencia más grande. Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Haber vuelto acá… no sé, es medio incomprobable. Pero me siento diferente a las últimas carreras. Puede ser por eso. Lamentablemente con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender. Ojalá que las próximas carreras vuelva el otro chasis”, puntualizó el piloto argentino.

Más tarde, en declaraciones difundidas por Alpine, Colapinto subrayó que los problemas de balance y agarre general se mantuvieron durante la jornada de entrenamientos, aunque destacó un nivel de mejoría en la FP2: “Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me he sentido cómodo con el coche. La primera sesión ha sido bastante mala en términos de equilibrio y agarre general, y no he conseguido encontrar mi camino. Sin embargo, la segunda sesión ha sido mejor y hemos mostrado signos de mejora, pero algunos de los mismos problemas que hemos tenido antes han vuelto a aparecer”. El piloto argentino remarcó también que la presencia de dos banderas rojas al cierre de la FP2 redujo aún más las posibilidades de explorar alternativas con neumáticos blandos.

“Históricamente, esta temporada hemos empezado el fin de semana con lentitud y hemos visto mejoras a medida que avanzaban las sesiones. Así que esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar algún paso adelante de cara a mañana, que es cuando realmente importa”, añadió.

