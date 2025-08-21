Tras ratificar el veto previsional: El Gobierno lanzará programa de descuentos y reintegros para jubilados

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que en los próximos días la ANSES lanzará un programa de beneficios destinado a los jubilados y pensionados.

La medida fue comunicada durante su discurso en el Council de las Américas y a un día de que el Congreso blindara el veto al aumento de 7,2% a los haberes previsionales.

“Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, anunció Pettovello.

La titular de Capital Humano aclaró que los titulares de las jubilaciones y pensiones no deberán realizar ningún tipo de trámite.

De qué se trata el programa Beneficios ANSES

Del anuncio de Pettovello se puede inferir que el Gobierno rehabilitará el programa Beneficios ANSES. Se trata de un programa que estuvo vigente en la gestión de Alberto Fernández para que los jubilados y pensionados de ANSES tengan descuentos, beneficios o promociones en sus compras.

Funcionaba mediante descuentos aplicables en comercios adheridos en compras con la tarjeta de débito donde los titulares perciben sus haberes. Estos descuentos se aplicaban de manera automática y oscilaban entre el 10% y el 40% del monto total de tu compra.

Pettovello adelantó que la decisión busca “fortalecer el poder de compra” de los jubilados y pensionados en las compras en supermercados. Será mediante de descuentos y reintegros directos en sus cuentas. (tn.com.ar)

