Tras su designación, Baldini remarcó que continuará el camino de gestión de Hernández

20 octubre, 2022

Sergio Rubén Baldini fue designado por el intendente Carlos Sánchez como delegado municipal en Copetonas. En diálogo con LU 24, recordó que hace unos 20 años se estableció en la localidad con su actividad comercial, que luego reconvirtió a una nueva; destacó la gestión de su antecesor Mariano Hernández como “una de las mejores que me tocó vivir”, y anticipó que su idea es “no discontinuar el trabajo que él empezó, con el Parque Industrial, el turismo como generador de ingresos y empleo, que es algo que mucha gente espera en una localidad chica, y seguir con este pueblo que sin duda está en marcha”.

“La llegada a la Delegación es un camino largo; tiene que ver con una sucesión de hechos que se fueron dando sin que los buscara. Vivir en un lugar tranquilo donde se puede pensar un poco más y planificar la vida, me apalancó mucho para las actividades que fui desarrollando, tanto en el plano privado como en las instituciones en las que trabajo desde el primer día, como el Jardín de Infantes, el Instituto Secundario… Y eso me hizo integrarme bien a la comunidad, hasta llegar a este punto que sin duda no tenía en mis planes”, aseguró.

Sobre su vínculo con el intendente Carlos Sánchez y el jefe de Gabinete Hugo Fernández, recordó haberlos conocido cuando era cooperador del Jardín 905. “Siempre estuvieron muy presentes ambos”, aseguró, y destacó que “son gente que ha hecho de la política un culto, y a mí siempre me gustó esa política, la efectiva, la que busca una solución a las necesidades”.

