Tras un segundo ciclo pobre y sin éxitos, Marcelo Gallardo se va de River

24 febrero, 2026 0

Sin poder reeditar ni ápice de la gloria de su primer ciclo al frente de River, Marcelo Gallardo finalmente tomó la decisión este lunes de dar un paso al costado como entrenador del Millonario. Tras una nueva derrota, frente a Vélez en Liniers, el Muñeco pareció colmar su resistencia en el cargo ante la racha de resultados adversos y finalmente anunció su salida tras el encuentro del jueves en el Monumental frente a Banfield.

En un video difundido por todos los medios oficiales del club, un Gallardo cabizbajo aparece a la vera del campo de entrenamientos del River Camp en las primeras horas de la noche del lunes, hablándole a la cámara en una única toma y en soledad. Con palabras atravesadas por la emotividad y el agradecimiento, el ídolo de La Banda dejó entrever cuánto lamenta no haber alcanzado las expectativas, interrumpiendo su discurso con pausas de angustia:

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado”.

Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos”.

“Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, modelo en toda la región, próximamente se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos”, cerró antes de tocarse el corazón y retirarse del foco de la cámara.

