Tras un tenso intercambio con Cittadino, los recuperadores siguen con la protesta

18 octubre, 2022

El conflicto por el ex basural subió hoy un nuevo escalón, cuando los recuperadores informales se acercaron al Palacio Municipal en busca de “dar el primer paso”, según dijeron, y protagonizaron un tenso intercambio con la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, que como vocera del Ejecutivo les propuso levantar la medida hoy para reunirse mañana con el intendente Carlos Sánchez. Los protagonistas de la protesta advirtieron que no levantarán el piquete para que la planta de Disposición Final de Residuos vuelva a trabajar con normalidad en la jornada de hoy, ya que creen que se les propone una reunión mañana porque es probable que antes una medida judicial termine por desalojarlos del lugar.

“Ya ha pasado que dicen cosas que no pasan; usted nunca se acercó a hablar con nosotros en esta semana que llevamos de piquete. Tampoco fue una asistente social”, reclamó Carla Ford, una de las voceras de la protesta, que también puso a consideración de los presentes un audio en el cual le hacen saber desde Desarrollo Social que “los pagos para vos y tu marido están suspendidos hasta que se aclare esto”.

“Ustedes tomaron la decisión de no acordar, como lo hicimos el martes con otro grupo; en lugar de decirnos que no estaban de acuerdo, eligieron prender gomas”, le respondió Cittadino. Y propuso que “levanten hoy este proceso, y mañana a la hora que ustedes dispongan nos juntamos con el intendente, porque para que él se pueda sentar a charlar hay que dejar libre la planta para que la gente tenga la recolección de residuos”.

“Nos van a sacar a patadas”

“Nos dicen mañana porque hoy nos van a sacar a patadas”, espetó Ford. Y el intercambio escaló en tensión cuando la mujer le dijo a Cittadino que desde el primer reclamo, efectuado en febrero pasado, “anotaron gente para trabajar en la planta y nunca llamaron a nadie, tiraron los papeles al reciclado”.

“Vinimos hasta acá a dar el primer paso, pero para no hacerla más larga, le decimos esto: nosotros no vamos a levantar la protesta hasta que el intendente, que está caprichoso como un chico de cinco años, no vaya a hablar con nosotros”, apuntó Ford, lo que Cittadino consideró una falta de respeto para el jefe comunal.

“Si hay una cava grande, en la que hay un empleado municipal que no deja pasar ni siquiera a los particulares, la basura se puede tirar, pero no la dejan a la gente. La mandan a distintos lugares donde no hay diferencia porque también se tira al aire libre. Dicen que obstruimos el paso y los camiones pueden entrar y salir”, insistió la recuperadora.

Ante lo cual la funcionaria recordó que sin que se levante la protesta, el intendente no se va a reunir con los que llevan adelante el reclamo. “Hay un contrato con una planta que no está trabajando, y compañeros a los que ustedes conocen que no están pudiendo trabajar. Por eso el intendente no tiene ningún problema en reunirse con ustedes, pero tienen que dejar que la planta trabaje”, completó Cittadino, que en varias oportunidades les cuestionó a los recicladores informales que se negaran a conformar una cooperativa.

La última palabra la tuvieron los recuperadores, que le agradecieron a Cittadino por recibirlos pero ratificaron que la medida no se levanta.

