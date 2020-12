Tras una nueva reunión por el Presupuesto, Zorrilla dice que hay acercamientos con la oposición

Una vez más se reunió la Comisión de Hacienda del Concejo para tratar lo vinculado al Presupuesto 2021, y según su titular, Luis Zorrilla, no se realizaría la sesión extraordinaria el lunes 21, y el proyecto podría tratarse el martes o miércoles. “El encuentro fue el más enriquecedor que tuvimos hasta ahora, los distintos espacios hemos sincerado un poco más las propuestas, y seguimos teniendo diferencias pero vamos avanzando a encontrar acuerdos”, indicó.

“En todas las negociaciones hay que ceder algo de cada parte. Nosotros mantenemos la postura de que se viene otro año difícil, incierto, y con muchas necesidades en el ámbito de la salud, y por eso de hecho este año ya el Hospital va a tener un déficit importante. En la oposición hay distintas miradas, ninguno de los dos bloques dice que con el achique de las tasas se va a ajustar el presupuesto de gastos, y nosotros decimos que es imposible que no impacte en la economía municipal y va a ser necesario ajustar el gasto. Cada punto que se baja de la tasa hay que buscarlo como reducción en el gasto; si no se aprueba la tasa de salud el Hospital, por poner un ejemplo, tendrá 40 millones de pesos menos. Y ojalá tengamos además una economía con mayor estabilidad para que los aumentos impacten lo menos posible en el bolsillo de los vecinos, pero del otro lado está la responsabilidad municipal de contar con los recursos para hacer frente a una mayor demanda en el Hospital y en la ayuda a vecinos en tiempos de crisis, que es cada vez mayor”, consideró.

Zorrilla aseguró que el diálogo seguirá durante el fin de semana, y de no realizarse la sesión el lunes, habrá una nueva reunión de Hacienda.

