Trasladan Turismo a Brandsen 181: por ahora conducirán el área Fhurer y Lamberti

26 junio, 2020 Leido: 123

La Dirección de Turismo municipal vuelve desde hoy a la casa de Brandsen 181, donde supo funcionar durante mucho tiempo junto a Cultura, y hasta que se produzca la designación de un nuevo titular, se harán cargo de las gestiones el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, y el hasta ahora director de Turismo Julián Lamberti.

“Vamos a seguir trabajando con la misma temática y en conjunto con Julián hasta que se tome la determinación de nombrar a un nuevo director; es decir que por ahora, tanto él como yo trabajaremos en los temas en los que ya lo veníamos haciendo y yo me haré cargo de los nuevos que surjan”, dijo Fhurer a LU 24.

A la oficina donde estaba Turismo, en el Palacio Municipal, llegaría el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra. “El intendente tiene la visión de tener a los secretarios más cerca de su despacho y ese es el principio de estos cambios”, sostuvo Fhurer.

Sin novedades para la habilitación de deportes colectivos

En otro orden de cosas y respecto de los pedidos de habilitación para la práctica de deportes como el básquet y el fútbol 5, Fhurer consideró que “es complejo evaluar, sin la ayuda de la Provincia y la Nación, lo que tiene que ver con la práctica de deportes colectivos y que involucran a chicos escolarizados, porque el riesgo es mayor y en condiciones normales el control de esas prácticas es más complicado, y en condiciones de pandemia peor. Nosotros no tenemos autonomía para decidir eso. Estamos en Argentina y en la Provincia y no estamos exentos de que llegue el virus aquí, no tenemos ningún gen que nos haga distintos. Por eso lo que hicimos hasta ahora es aprobar lo que la fase 5 determina, y mantener la responsabilidad que nos corresponde.

