Trasladaron a Alberto Samid desde Uruguay: “Sigo con el virus adentro”

El empresario argentino Alberto Samid, de 78 años, fue trasladado de urgencia este martes desde Punta del Este hacia Buenos Aires en un vuelo sanitario, tras permanecer hospitalizado durante las últimas horas en el Sanatorio Cantegril. Fue tras un intercambio en redes entre Samid y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que finalmente intervino para que el empresario regrese a Argentina.

Según confirmó el propio Samid a Montevideo Portal, el viaje se realizó luego del mediodía, cuando arribó en ambulancia hasta la terminal aérea de Laguna del Sauce, el aeropuerto de Punta del Este. “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, apuntó el empresario al medio uruguayo.

El empresario ratificó la versión que había brindado horas antes en redes sociales al señalar que contrajo un virus del que todavía se desconocía el origen. Y volvió a referirse a su reclamo por un vuelo sanitario: “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué mierda tenemos la secretaría de Turismo si no es para ayudar?”.

Samid fue al médico en Uruguay por una infección urinaria, pero “el cuadro se complicó” porque le detectaron un virus en la sangre. Tenía bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros.

La madrugada del martes el episodio comenzó a tomar dimensión pública cuando la esposa del empresario, María Scrafía, comunicó que la salud de Samid se había complicado y pidió un traslado urgente. En el mensaje publicado en redes sociales se interpelaba al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al secretario de Turismo, Deportes y Recreación, Daniel Scioli.

Al poco tiempo Samid, que al parecer no había recibido respuesta a su pedido, hizo un amargo reclamo: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”.

Casi al mismo tiempo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció que intercedió para que un avión sanitario lo traiga a Buenos Aires. “Ya hablé con Alberto por teléfono. Él es paciente de una prepaga e intercedimos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su cara”, escribió en la red social X.

El hecho motivó polémica en las redes por lo que algunos usuarios consideraron “favoritismo” de los funcionarios de la Provincia hacia una figura histórica del peronismo. A esto, Kreplak respondió: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.

En las redes también recordaron un ácido comentario del empresario dirigido a Susana Giménez, quien pasó una situación similar en 2021: “Dios castiga sin palo y sin rebenque. Ésta dijo que no quería vivir más en ‘Argenzuela’. Se fue a Uruguay. Se contagió allá y ahora quiere volver para curarse en ‘Argenzuela’. Pero ‘Argenzuela’ no la puede recibir”.

