Traslado de restos de López Cabañas: “estoy feliz de haber cumplido su pedido” dijo su hijo

17 enero, 2021 Leido: 920

A pocas horas de producirse el traslado de los restos de don Ángel López Cabañas al parque que lleva su nombre, LU 24 habló con uno de sus cinco hijos, Juan Carlos, quien afirmó estar “con mucha emoción por haber podido cumplir con el pedido de papá, justo mañana se cumplen 45 años de su fallecimiento, puedo decir misión cumplida, estoy feliz”.

“Hablé con el intendente hace un tiempo y Sánchez dio el OK; agradezco a sus colaboradores quienes trabajaron para que justamente se pudiera hacer en la fecha de la partida de él; era el deseo de papá, estar ahí, descansar siempre y ahora se logró. Tuve algunas intenciones para realizarlo anteriormente, pero no hacía eco en la gente que le pedía pero con Carlos Sánchez, fue enseguida, me atendió al toque, estoy muy agradecido”, resaltó.

Recordó la formación, en 1970 de una comisión “que se llamó amigos del Parque Cabañas, que integraban Hugo Cereijo, Coco Galilea, Ricardo Messina y el Señor Ricardo Hoet”, quienes cuidaron el Parque durante 30 años.

“Se vendió a la Municipalidad a un valor simbólico, a cinco años y se donó todo el dinero”

Juan Carlos López Cabañas contó que en su momento, el predio se vendió a la intendencia a un valor simbólico, con cuotas a cinco años y la plata que cobraba, papá la donaba al hospital y al Hogar de Ancianos, entre otras entidades, no se quedaba con nada, todo lo donó”.

“Costó una fortuna hacerlo, podría haber comprado 5500 hectáreas”

“Costó una fortuna a hacerlo porque él compro la chacra de 25 hectáreas pelada y contrató al paisajista Luis Meister, quien hizo varias plazas en Tres Arroyos. Meister plantó 17.000 plantas, 400 de ellas exóticas, hay hasta un alcornoque, el árbol de donde se saca el corcho; 1000 rosales. Diseñó el lago, que se abastecía desde el arroyo por medio de cañerías que están todavía”, afirmó.

“Mi padre con el valor de inversión para crearlo podía haber comprado 5500 hectáreas ganaderas”, dijo y reflexionó: “pasaba horas en el Parque, él quería estar ahí, estoy requetefeliz y agradecido” dijo y recordó que “llegó acá de muy chiquito, inmigrante, de 16 años y acá hizo todo”.

Volver