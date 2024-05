Trastorno por atracón

23 mayo, 2024

¿Notas que comés alimentos demás, sin poder frenar? ¿Sentís que no tenés control? ¿Lo haces aún sin hambre? Estas preguntas muchas veces tienen respuestas afirmativas en mis consultas, tal vez es algo que no se habla abiertamente, pero le pasa a mucha gente. El “Binge Eating” traducido como atracón, consiste en ingerir en un tiempo breve, menor a dos horas, una gran cantidad de comida, en forma desordenada y rápida. Esto está acompañado de una sensación de pérdida de control sobre el tipo de ingesta y la cantidad de la misma. Otra característica fundamental es que no existe conductas compensatorias inapropiadas.

Cómo se diagnostica: debe determinarlo un profesional de la salud

Ingesta aumentada de alimentos en un corto tiempo.

Sensación de pérdida de control sobre la ingesta.

Comer hasta sentirse totalmente lleno.

Comer mucho sin sensación de hambre.

Comer solo por sentirse avergonzado de la actitud.

Sentir culpa o angustia después de la sobrealimentación.

Los atracones ocurren en promedio, al menos una vez a la semana por un período de 3 meses.

No presenta conductas compensatorias.

Los atracones pueden ser planificados o no:

Es planificado cuando la persona realiza una compra específica de alimentos para ese momento, y prepara el ambiente para hacerlo. Cuando no está planeado ocurre en cualquier momento y con la comida que esté disponible.

Es importante destacar que no todas las personas que se dan atracones tienen este trastorno por atracón. Y es muy importante saber que, ante estas situaciones, la ayuda profesional es efectiva, apropiada y brinda la posibilidad de tener una buena calidad de vida.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

