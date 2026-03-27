Tres Arroyos, a la altura: Garate valoró el cambio de postura de los concejales que aprobaron los vuelos

27 marzo, 2026 0

Tras la aprobación del proyecto en el Honorable Concejo Deliberante, el intendente Pablo Garate valoró el avance de una iniciativa clave para la ciudad y destacó la decisión de la oposición de rever su postura inicial.

“Es una muy buena noticia para Tres Arroyos. Después de lo que fue un primer rechazo que generó preocupación en muchos vecinos y sectores productivos, se pudo reflexionar y avanzar en una decisión que la comunidad venía planteando con claridad”, expresó el jefe comunal.

El proyecto permitirá incorporar vuelos comerciales desde el aeródromo municipal, conectando de manera directa a Tres Arroyos con la Ciudad de Buenos Aires, una demanda sostenida por el entramado productivo local.

“Estamos hablando de una herramienta concreta para el desarrollo. Tres Arroyos tiene un polo industrial muy importante, con empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, y este tipo de conectividad es una necesidad”, remarcó Garate.

En ese marco, el intendente también valoró el acompañamiento de instituciones locales, entre ellas la Cámara Económica de Tres Arroyos, que se involucró activamente en el tratamiento del proyecto.

“Quiero destacar el compromiso de la Cámara Económica y de todos los sectores que hicieron oír su voz con responsabilidad. Cuando las instituciones se involucran y expresan lo que la ciudad necesita, se fortalecen las decisiones que nos permiten avanzar”, señaló.

Asimismo, Garate subrayó la importancia de haber podido avanzar a partir del diálogo y la escucha.

“Para que Tres Arroyos crezca, necesitamos responsabilidad y también la capacidad de corregir posiciones. Es positivo que se haya escuchado a los tresarroyenses, que se expresaron con claridad sobre la necesidad de este proyecto”, afirmó.

Por último, destacó que se trata de una inversión privada que llega en un contexto económico complejo.

“No es un dato menor en un escenario difícil a nivel nacional y provincial, que una empresa decida invertir en Tres Arroyos y apostar a futuro habla del potencial de nuestra ciudad. Es una señal clara de hacia dónde tenemos que ir”, agregó.

“Cuando se prioriza el desarrollo local, las inversiones, la conectividad, nuestro distrito crece y piensa en el futuro desde el presente. Ese es el camino”, concluyó.

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