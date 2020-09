Tres Arroyos, al borde de los 100 casos por coronavirus

19 septiembre, 2020

En el informe del Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, se indicó este sábado, que el distrito llegó a 99 casos por coronavirus, luego que se recibieron 19 nuevos informes positivos de los 49 pendientes, descartándose los 30 restantes.



Asimismo, hay 47 pacientes recuperados, 51 casos activos, y restan confirmarse 27 casos para las próximas horas.

Guerra dijo que estamos atravesando “una situación compleja, y vemos que el discurso que emitimos las autoridades sanitarias no tiene llegada, y no es suficiente”, a la vez que dijo que “la multiplicidad de casos se da por los errores como el no uso de barbijo, no respetar la distancia social, compartir el mate, en los ámbitos sociales, familiares y laborales”.

“Les vuelvo a pedir por los que trabajan por esto; vemos errores que podrían haberse prevenido, y el número de contagios es exponencial, hoy tenemos 99 casos y se viene viendo la aceleración y que esto aún se extienda y empiece a afectar a las personas con factores de riesgo y personas mayores, instamos a no menospreciar lo que se informa”.

“Espero que puedan generar conciencia”, sostuvo finalmente el funcionario.

