Tres Arroyos aparece en un mapa con las ciudades en la que Vicentin registra deudas

9 junio, 2020 Leido: 871

En horas de la tarde de hoy comenzaron a viralizarse por las redes sociales informaciones vinculadas a deudas que la malograda empresa Vicentin tendría con firmas y/o personas de nuestra zona. En la misma figuran cerealeras, empresas particulares, e instituciones, entre ellas la Cooperativa Rural Limitada ALFA.



El presidente, Juan Ouwerkerk, le confirmó a LU 24 que “tenemos unos 200 mil pesos (una cifra para nada significativa en base a los números que maneja el sector). Nosotros no hacemos negocios directamente con Vicentin sino por intermedio de algún corredor, ACA u otro mayorista”.

“Vicentin era un jugador muy importante marcando precios de soja y girasol, que queda fuera del mercado y a esa parte la captan las dos o tres exportadoras de esos productos, si la empresa se cae”, sostuvo.

En lo que respecta a la ALFA, comentó que “el 90 por ciento de lo guardado en la planta de silos es mercadería de los socios de la Cooperativa. Vicentin trabaja con grandes y pequeñas empresas”.

“En la intervención se puede estar medianamente de acuerdo; expropiación genera espanto”

A título personal, sobre el anuncio hecho por el presidente Alberto Fernández, Ouwerkerk dijo que “en la intervención uno puede estar medianamente de acuerdo porque Vicentin se caía o iba a la quiebra por las grandes deudas que tenía. La palabra expropiación genera directamente un espanto, básicamente porque provoca un ruido muy fuerte, imaginas Venezuela: arrancan por Vicentin y siguen por dónde. Habrá que esperar, esto va a tener que pasar por el Congreso de la Nación”, finalizó.

La Agraria, no

En tanto, tras una consulta puntual hecha por LU 24 sobre el tema a autoridades de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, entidad que figura en esa lista, se descartó de pleno la situación.

Cabe señalar que el mapa interactivo incluye a localidades de todo el país.

FeDIA: “El Estado no debe intervenir en la actividad privada”

A través de un comunicado de prensa, la FeDIA expresó que “con suma preocupación los integrantes de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios analizamos el reciente anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre intervención vía DNU y envío al Congreso de un proyecto de expropiación que, de progresar, culminará en el control estatal de la empresa agroindustrial Vicentín”.

“Creemos desmedida tal acción, habiendo transcendido ofertas de actores privados con más experiencia en el negocio. Asimismo consideramos que la libertad individual y de organización de una empresa privada siempre debe prevalecer y ser honrada en las decisiones de un Estado democrático”, se agrega en la misiva.

“Concretar esta iniciativa estatista, solo generará más desconfianza en un sector que ya no tolera más incertidumbre, además de dañar la imagen de la Argentina en el Mundo”, concluye.

Volver