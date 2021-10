Tres Arroyos: Banco Provincia otorgó más de $5.200 millones en créditos productivos

18 octubre, 2021

Banco Provincia lleva otorgados en el partido de Tres Arroyos más de $ 5.200 millones en créditos productivos desde 2020. El 41% del financiamiento corresponde al programa RePyME, que llegó con tasas especiales a 273 empresas. “Durante la gestión del gobernador Axel Kicillof la banca pública recuperó su histórico protagonismo en la asistencia a los sectores productivos”, señaló Juan Cuattromo, presidente de la entidad financiera. En total, Banco Provincia les prestó a las empresas más de 387 mil millones de pesos durante 2020 y 2021.



Cuattromo expresó que “de cara a su bicentenario, el Banco recuperó su mejor tradición histórica y reorientó su financiamiento hacia las empresas, en particular hacia las pymes, para impulsar la actividad económica y la generación de empleo”. Y añadió que “esto se logró de manera innovadora, con productos como el eCheq y el préstamo de capital de trabajo 100% digital, que le simplifican la operatoria a las empresas y les permiten ahorrar tiempo y dinero”.

“Ese es el concepto que buscamos plasmar con la nueva identidad de marca y el eslogan Acá se produce: el de un banco cercano e innovador, que está integrado a un proyecto productivo provincial”, explicó.

El 41% de todo el financiamiento productivo otorgado en el partido de Tres Arroyos durante el período 2020-2021 corresponde al programa Reactivación Pyme, compuesto por diversas líneas de crédito con tasas especiales, que cubren distintas necesidades de las empresas: descuento de documentos, capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones, refinanciación de deudas, etc.

RePyme lleva asistidas en el distrito 273 empresas con más de $ 2.136 millones. En la distribución por segmentos, el 71% de las pymes pertenece al sector agroindustrial; el 14% al comercio; el 11% al rubro servicios; y el 4% a la industria.

En materia de financiamiento para inversión, la banca pública bonaerense colocó 163 créditos por más de 866 millones de pesos, a través de diversas líneas con tasas atenuadas desde el 20% anual y plazos de hasta 5 años.

Además, mediante Provincia Microcréditos otorgó 720 préstamos productivos por $ 101 millones, a trabajadores y trabajadoras independientes que no tenían acceso al sistema financiero.

La asistencia de la banca pública bonaerense también alcanzó al sector público. A través de Provincia Leasing, la empresa de Grupo Provincia, la Municipalidad de Tres Arroyos adquirió vehículos por $ 7.8 millones.

