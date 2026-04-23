Actividades para toda la comunidad en el cumpleaños de la ciudad

23 abril, 2026

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Actividades para toda la comunidad en el cumpleaños de la ciudad

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 142° aniversario de la ciudad, con una propuesta pensada para compartir, disfrutar en familia y fortalecer el sentido de pertenencia.

Las actividades se desarrollarán los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25, en Av. Ituzaingó y Matheu, con epicentro en el escenario “Juan Pesalaccia”, y contarán con espectáculos, propuestas culturales, feria de emprendedores y espacios recreativos.

Cronograma de actividades:

Viernes 24

10:30 hs: Colocación de ofrenda floral a Juan Bautista Rocha.

11:00 hs: Acto oficial.

12:00 hs: Desfile cívico.

18:30 hs: Presentación del libro “A escala real”, en el Museo del Automóvil, a cargo de Valentina Pereyra.

Desde las 19:30 hs: Presentaciones de artistas locales.

Sábado 25

17:00 hs: Liga Bonaerense de Freestyle.

Desde las 20:00 hs: Shows de artistas locales.

 Cierre especial.

Desde el Municipio se destaca la importancia de este nuevo aniversario como una oportunidad para encontrarse, celebrar la historia compartida y proyectar el futuro de la ciudad.

Se invita a todos los vecinos a sumarse a las actividades y ser parte de esta celebración que pone en valor el orgullo de ser tresarroyenses.

Actividades para toda la comunidad en el cumpleaños de la ciudad