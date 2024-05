Tres Arroyos celebró la Gesta de Mayo en La Estación

25 mayo, 2024

Este sábado, el Acto Oficial por el 25 de Mayo se realizó en el Centro Cultural La Estación, contó con la presencia del intendente municipal Pablo Garate, los funcionarios de su gabinete, concejales, representantes de las fuerzas vivas de la ciudad y el distrito, agrupaciones tradicionalistas y de la comunidad tresarroyense.

Alumnos del Conservatorio entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y el Ballet Folklórico Municipal interpretó danzas tradicionales.

En el uso de la palabra, inicialmente fue la presidenta del Concejo Deliberante, Mara Redivo, quien dijo “estamos reunidos para conmemorar uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra Nación”, y luego hizo referencia “al día en que comenzó el camino a nuestra Independencia que permitió reclamar nuestro derecho a nuestra libertad; una decisión política para construir nuestra identidad nacional, por lo que debemos tener el tiempo de reconocerlos”.

“Hoy en día escuchamos discursos en los que la palabra en la sociedad no tiene ningún valor y lo último que se busca es el consenso en pos del vecino, por lo que hago un llamado a todos, respetando las diferentes ideologías a promover el valor de la palabra, el consenso y el dlálogo para poder construir como aquellos próceres que lo hicieron en su tiempo, un Tres Arroyos mejor”.

Garate:” Hagamos Patria”

El intendente Pablo Garate en su discurso llamó a todas las fuerzas políticas a “hacer Patria” y a “honrar el valor de la palabra para reafirmar el compromiso que somos una comunidad para atravesar entre todos estos momentos difíciles”.

“Hoy nos reunimos para recordar y celebrar un hecho fundamental en nuestra Nación; ese camino recorrido es el que tenemos que honrar día a día por lo que hicieron esos compatriotas en el comienzo de la construcción de la idea de Patria”, dijo.

“Ese hecho fundamental nos marca muchas cosas, pero una fundamental, la decisión y el deseo de tener un futuro conjunto, en momentos en que pareciera que la palabra comprometida no sirve, en momentos en que pareciera algunos nos quieren hacer pelear por todo, es fundamental reafirmar el compromiso de que somos una comunidad, que en estos momentos difíciles solo entre todos vamos a poder atravesarlo”, relató.

“Todo ese esfuerzo hecho por aquellos patriotas pero también en estos más de 200 años de independencia para lograr la libertad, es lo que tenemos que valorar, para cuidar nuestro presente, nuestros recursos, nuestros derechos y fundamentalmente los sueños que tenemos como Patria, los sueños que tenemos como tresarroyenses, tenemos que reafirmar los sentimientos de vivir en comunidad, de aunar esfuerzos y de poner por sobre todas las cosas nuestras banderas, las banderas de construir la Argentina y el Tres Arroyos que tenemos pendiente”, explicó.

“El valor de la palabra nos construye como sociedad, esa es una convicción que tenemos y que cada uno de nosotros que conformamos este gobierno municipal que aman su Patria chica, y que están dispuestos a hacer todo para verla crecer, todos los días lo demostramos en el trabajo cotidiano que hacemos ,pero como los compatriotas de aquel tiempo, muchas palabras tiene que ir siendo acompañadas de hechos, de convicciones, de trabajo arduo porque los desafíos por delante son muy difíciles, muy importante y por ello tenemos todos mucho que hacer”, agregó.

“Estoy absolutamente muy orgulloso de ser tresarroyense y de ser argentino y entre nosotros si nos miramos a los ojos podemos ver que vamos a defender nuestra Patria chica con uñas y dientes; Patria significa que podamos vivir en comunidad, que podamos hacer una sociedad basada en el dialogo, en el consenso y en la resolución de los problemas que tienen nuestros vecinos”, dijo.

“El acto del 25 de Mayo es el acto de la libertad; para nosotros la libertad es igualdad de oportunidades, para nosotros la libertad es la posibilidad de construir mejor salud mejor educación mejor seguridad , que entiendan que en esta libertad hay que trabajarla la todo el tiempo pero la libertan mas importante es que ninguno de nuestros vecinos de Tres Arroyos sienta que está fuera del Tres Arroyos que queremos y del Tres Arroyos que va a venir porque la realidad es que la Libertad y la Patria son dos conceptos que se unen indiscutiblemente y en esto tenemos que trabajar”, graficó.

“La libertad que nosotros también conseguimos es la libertad que nadie nos diga a los tresarroyenses que algo no podamos lograrlo ni tampoco que nos digan que no nos van a permitir crecer y desarrollarnos, vivir mejor; está claro, que todos, que todos acá, no importan las bandería políticas, hoy más que nunca reafirmemos de que en momentos como estos todos unidos indiscutiblemente para hacer realidad la Patria chica y la Patria Grande que todavía nos debemos, por eso les dijo lo que decimos todos los días, pero hoy más que nunca: “Hagamos Patria””, finalizó,

Volver