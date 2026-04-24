Tres Arroyos celebró sus 142 años con un emotivo acto y gran participación de la comunidad

24 abril, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos llevó adelante este viernes los actos oficiales en el marco del 142° aniversario de la ciudad, con una jornada cargada de emoción, identidad y acompañamiento de vecinos e instituciones.

Las actividades comenzaron con la tradicional entrega floral en honor a don Dardo Rocha, en reconocimiento a su figura como fundador, en un momento de respeto y memoria que de reunió a autoridades y representantes de la comunidad.

Posteriormente, se desarrolló el acto protocolar, encabezado por el intendente Pablo Garate, quien destacó el crecimiento sostenido de la ciudad y el valor del trabajo conjunto:

“Tres Arroyos crece y en comunidad es mejor”, expresó, poniendo en valor el compromiso de los vecinos y el rol de cada institución en el desarrollo local.

También se agasajó a la ciudadana más longeva, Inés González, de 101 años y Iñigo Bruno el ciudadana más joven con apenas unas horas de nacido.

Como cierre, se realizó el esperado desfile cívico, donde numerosas instituciones educativas, culturales, deportivas y sociales dijeron presente, llenando de color y pertenencia las calles de la ciudad.

De esta manera, Tres Arroyos celebró un nuevo aniversario reafirmando su identidad, su historia y el camino compartido hacia el futuro.



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