Tres Arroyos contará con una aplicación de delivery: "Podrán contactar a los comercios y elegir los productos"

A través de un concurso de la Universidad Nacional de La Plata y Santander, un grupo de estudiantes creó una aplicación para hacer pedidos por delivery llamada “VICI”, la cual estará disponible en Tres Arroyos, Coronel Pringles y Pehuajó, a partir del 15 de octubre. Agustín Parraquini, oriundo de nuestra ciudad y cofundador, dijo a LU 24 que “es para realizar pedidos dentro de la ciudad, para que los usuarios se puedan contactar con los comercios, y ahí, puedan elegir los productos y se los lleven a su hogar”.



“Los comercios deberán agregar sus ofertas y productos para que le lleguen a los usuarios. Primero que nada, nosotros apuntamos a ciudades donde no llegan las aplicaciones masivas como PedidosYa, que son alrededor de 250 mil personas”, informó.

“No es una App solo para realizar pedidos, sino es algo más completo, en un futuro las personas van a poder sacar un turno y hacer diversas cosas”, manifestó y agregó que “el comercio va a preparar el producto, y una vez que este, se lo va a llevar. En un fututo esperamos tener nuestra propia flota de envíos”.

En cuanto a la diferencia entre realizar un pedido a través de los canales oficiales de los comercios y usar la nueva aplicación, Parraquini aclaró que “lo que vas a recibir es lo mismo, pero lo que cambia es la experiencia. En nuestra App vas a tener todas las opciones, con los agregados y la forma de realizar el pago, ya sea con efectivo, tarjetas de crédito o débito”.

“El producto para el vecino no se encarece, para el usuario es prácticamente lo mismo. Es algo que en el mundo se usa, esperamos que Tres Arroyos tenga la misma oportunidad. Hoy en una ciudad grande, la tendencia marca que la gente no va al supermercado, y que utilizan su tiempo para otras cosas”, aseguró.

A raíz de los distintos mecanismos que utilizan las grandes empresas del rubro para atraer clientes o fomentar el consumo, el cofundador subrayó que “vamos a utilizar distintas estrategias, no vamos a molestar a la gente, sino vamos a generar diferentes ofertas para que generen interés y mejoren la experiencia de la compra”.

“No va a ser necesario contactarte con los comercios, con tres click vas a poder hacer tus pedidos. Esto justifica un poco el premio que recibimos sobre la innovación”, finalizó.

