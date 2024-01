Tres Arroyos convoca al paro y marcha el miércoles contra el DNU y la Ley Ómnibus

21 enero, 2024

Este domingo y en diálogo con LU 24, el Secretario General Regional Tres Arroyos Rubén Carabajal convocó al paro y marcha que se llevará el miércoles en todo el país contra el DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei.

“estamos organizándolo para hacerlo en la Plaza San Martín. Tuvimos una reunión multisectorial dónde nos pusimos de acuerdo para ver de qué manera íbamos a hacer la manifestación y nos estamos preparando”, contó.

Y agregó: “todo aquel en contra del DNU y la Ley Ómnibus le pedimos que nos acompañen. Invito a todos los sectores, al pueblo entero de Tres Arroyos, que estaremos ahí en la Plaza San Martín desde las 18 horas.”

Además, y acerca de los sectores que no se han expresado tan en contra de estas medidas, opinó: “comparto lo que dijo Daer con que si acuerdan no van a poder caminar por la calle. Porque sinos a pensar, los diputados, al salir a la calle después de votar una ley que sabemos que no tiene nada de necesidad y nada de urgencia. ¿Con qué cara van a mirar al pueblo? Cuando ellos aprueben vender la soberanía, liberar los precios y todas esas cosas que claramente van a perjudicar al pueblo argentino y todos los trabajadores, al jubilado, a todos los sectores. Eso es algo lógico, no sé cómo los mirarán.”

Y concluyó: “hoy hay que estar del lado del pueblo argentino, no de las corporaciones. Se han hecho públicas las declaraciones de Pablo Moyano, que está pidiendo a varios políticos que se pongan al frente de esta lucha”.

