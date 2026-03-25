Tres Arroyos dijo presente en Plaza de Mayo a 50 años del Golpe

25 marzo, 2026 0

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado cívico militar, la organización política La Cámpora Tres Arroyos, conducida por Nicolás Orfanó, formó parte de la tradicional marcha desde la Ex ESMA hasta Plaza de Mayo.

La enorme columna de miles de militantes de todo el país caminó más de 14 kilómetros por los que no pudieron caminar, por los asesinados, torturados y desaparecidos, 30 mil razones para salir a la calle.

En un emotivo encuentro, la columna general paso por la calle San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la militancia entre lágrimas y cantos.

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