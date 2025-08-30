Tres Arroyos Dona Medula: recaudan fondos para viajar a San Luis (audio)

Desde la ONG Tres Arroyos Dona Medula realizarán un sorteo para viajar al encuentro de promotores a realizarse desde el 11 de septiembre en la Localidad de Villa Mercedes, San Luis.

Guillermo Jaime dijo “estamos muy contentos porque viajaremos 6 integrantes de nuestra ONG, algunos hacen su primer viaje y otros continuamos con nuestra capacitación”.

“Esta vez debemos recaudar fondos y gracias a la colaboración de Gustavo Ferrario, el próximo sábado en la cancha de SMATA sortearemos un costillar con chorizos, los números tendrán el valor de uno por 1500 y dos por 2 mil pesos”.

“En dicho encuentro, se presentarán desde el Ministerio de Salud de la Nación, INCUCAI y por primera vez se habrá una psicooncóloga”. Jaime recordó que “a nivel personal empecé en esto por desesperación, luego me fui especializando, además nuestra idea es demostrar que siempre debemos donar”.

“A nuestras ganas debemos sumarle el conocimiento necesario para responder las dudas de cada persona, actualmente en nuestro país hay cinco lugares especializados en transfusión de Medula Ósea y uno más próximo a inaugurarse”, contó.

“Para nosotros llegar a los colegios y entidades deportivas es super importante, los mismos, nos dan la posibilidad de continuar nuestra labor llevando la bandera a cada sector de nuestra comunidad”, finalizó.



