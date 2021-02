Tres Arroyos Dona Medula: Si salís, que sea para donar

3 febrero, 2021 Leido: 23

El Centro Municipal de Salud y Tres Arroyos Dona Médula realizarán una colecta voluntaria de sangre para el servicio de Hemoterapia, al mismo tiempo que se realizará inscripción optativa para el Registro Mundial de Médula Ósea, para quien desee a futuro realizar la extracción.

La colecta se realizará el 11 de febrero a partir de las 8.30 horas en la sede de Bomberos Voluntarios de Ts. As, ubicada en calles Domingo Vázquez y Sargento Cabral, ingreso por salón de calle Sargento Cabral.

Donar sangre es fácil y seguro. Es un acto Anónimo, gratuito y voluntario.

La donación de sangre es un procedimiento seguro ya que nuestros profesionales han sido capacitados para extremar las medidas de seguridad e higiene. Se utilizan materiales estériles y descartables. La situación actual requiere de la solidaridad de las personas sanas que puedan donar sangre ya que los bancos del país sufren la falta de este elemento esencial para la preservación de la vida.

Para ser DONANTE, solo hay que seguir estas simples instrucciones:

1. Ingresar en www.centrodesalud.com.ar

2. Chequear la información para el donante. Si está LISTO PARA DONAR:

3. Hacer clic en ¡Estoy listo! Quiero Donar.

4. Responder las preguntas y si ESTÁ APTO PARA DONAR, hacer Clic en Enviar.

5. Se convoca telefónicamente, se otorga turno programado y certificado laboral.

Quienes estén sanos pueden donar sangre. Si en el último mes no estuvo en contacto con ningún caso positivo de Covid -19 o con contactos estrechos en situación de aislamiento.

Cuando vaya a donar sangre.

Tiene que tener:

• Entre 18 y 65 años,

• Un peso mayor a 50 kilos,

• No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas y

• Traer documento de identidad.

Antes puede:

• tomar café, mate o té azucarados (sin leche), comer frutas

• Conviene que haya descansado bien

• Concurrir con ropa cómoda y fácil de arremangar

Luego del registro en la página web se le otorgará un turno con horario prefijado, para respetar los protocolos Covid 19 y se le otorgará certificado laboral.

Organizan: Tres Arroyos Dona Médula y el Servicio de Hemoterapia del Centro Municipal de Salud, colabora Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos.

Volver