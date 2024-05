Tres Arroyos, entre las 15 ciudades del país que fortalecerán políticas de Desarrollo Económico

2 mayo, 2024

En el marco de la alianza público-privada por el Desarrollo Económico que convoca a actores públicos y privados con el objetivo de potenciar el impacto en la temática, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó la primera edición del Programa Ciudades del Desarrollo Económico que contará con la participación de Tres Arroyos.

El programa tiene por objetivo acompañar a las ciudades en el diseño de una estrategia integral para abordar el desarrollo económico. A través de un acompañamiento intensivo, se buscará que los equipos técnicos trabajen durante ocho meses en el diagnóstico, identificación de su matriz productiva, construcción de información y fortalecimiento de su política pública destinada al desarrollo local.

A su vez, se dejará capacidad instalada en los equipos de gobiernos a través de instancias de articulación con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil que darán capacitaciones y espacios de intercambio para la construcción conjunta de soluciones que se ajusten a las necesidades de cada localidad.

Las quince ciudades que formarán parte del programa son: Añelo (Neuquén), Ayacucho (Bs. As), Cipoletti (Rio Negro), Cruz del Eje (Córdoba), Funes (Santa Fe), General Cabrera (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Plaza Huincul (Neuquén), Rada Tilly (Chubut), Rio Cuarto (Córdoba), Salta (Salta), Trenque Lauquen (Bs. As), Tres Arroyos (Bs. As) y Vicuña Mackenna (Córdoba)

Este programa cuenta con empresas y organizaciones aliadas que acompañarán durante todo el año en la formación de los equipos y en construir una agenda virtuosa de articulación público – privada. Estas son: La Anónima, Agencia Innovar y Emprender de la Provincia de Córdoba, Pan American Energy, Santander y VISTA Oil & Gas.

“Las ciudades que priorizan el Desarrollo Económico son ciudades que profesionalizan su gestión, identifican su matriz productiva, trabajan junto a ella y planifican su estrategia en pos de un crecimiento territorial dinámico y sostenible”, destacan desde RIL.

Sobre RIL

RIL es una red que conecta, acelera e inspira a miles de personas trabajando para resolver desafíos públicos en ciudades del mundo, priorizando el bienestar de la ciudadanía y buscando construir ciudades de oportunidades.

