Tres Arroyos es destacado por llegar al día 150 de la pandemia con un solo caso de Covid-19

23 agosto, 2020 Leido: 313

Un informe del periodista Juan Ignacio Schwerdt y publicado por el diario bahiense La Nueva destaca a Tres Arroyos como el segundo distrito más grande de la región y advierte como un logro que haya llegado al día 150 de la pandemia con un único caso de coronavirus.

“Con sus más de 75 mil habitantes, Tres Arroyos batió esta semana un récord que pocos distritos de esa magnitud han podido lograr desde que comenzó la pandemia: pasar los 150 días -gran parte de ellos, en Fase 5- con apenas un caso positivo de Covid-19. La situación sanitaria del distrito sorprende tanto puertas adentro como afuera, tomando en cuenta que se trata del segundo partido con mayor cantidad de personas en la zona, después de Bahía Blanca”, dice el diario.



“A nosotros también nos llama la atención -confió a La Nueva el secretario de Salud de ese distrito, doctor Gabriel Guerra-. Nos sorprende tanto que en algún momento incluso consultamos si estábamos pasando por alto algo, y las autoridades sanitarias nos dijeron que no, porque no hay aumento de patologías respiratorias, pacientes internados o enfermos, y mucho menos de la mortalidad”.

“En un informe difundido el lunes pasado -día 150º de la cuarentena- Región Sanitaria I detalló que Bahía Blanca llevaba registrados 755 contagios positivos; Coronel Rosales, 187; y, Tres Arroyos, apenas dos.

“De esos dos casos, sólo uno se detectó dentro del distrito: un hombre de 42, de Orense, que tenía nexos con un transportista de Necochea. El otro correspondió a una tresarroyense que estaba viviendo en Bahía Blanca y trabajando en la obra del Parque Eólico de Mayor Buratovich; es decir, ni se contagió ni trascurrió la enfermedad en el partido en el que está domiciliada.

“Ese único caso que tuvimos en el distrito se dio a principios de abril y de allí hasta ahora no hubo ninguno más. Fue una experiencia fuerte, porque tuvimos que aislar a 25 personas, incluyendo personal de salud, pero nos sirvió para aprender mucho”, completó el doctor Guerra.

“Gracias a esta buena situación epidemiológica la comunidad pudo ingresar el 23 de junio a la Fase 5 de la cuarentena, en la que se mantiene hasta hoy.

“Unos 15 días antes de esa fecha el intendente Carlos Sánchez ya había habilitado gimnasios (lo que en Bahía recién se logró hace unos días) y las reuniones familiares de hasta 10 personas.

“ El 11 de este mes se hizo otro anuncio importante: desde ese día los comercios pueden “disponer libremente los horarios de apertura y cierre, según corresponda a cada sector gremial que representen”.

La clave: el compromiso de la gente

“El doctor Guerra no tiene dudas de que el factor clave que permitió llegar al día 150º de la pandemia con un solo caso fue “la conciencia de la gente”.

“Gran parte de la población tomó recaudos desde un primer momento. Yo no puedo decir que al distrito no haya ingresado ningún contagiado en estos meses, pero sí que esa persona no contagió a nadie. Y eso fue gracias a que la gente tomó precauciones para no dejarse contagiar”, subrayó.

Mencionó que también influyó “hablar mucho con las empresas del parque industrial”, comercios y referentes de gremios importantes, como el de Choferes de Camiones.

“Creo que entendieron que protegerse era proteger también su fuente de trabajo y sus familias. Nosotros tenemos un ingreso de 300 camiones por día al distrito, algunos de los cuales vienen de Brasil o Chile, y no podíamos cortarles el paso”, señaló.

Guerra recordó que cuando comenzó la cuarentena, en marzo, se organizó una reunión “muy amplia” con todos los eslabones del sistema sanitario local para llegar a acuerdos sobre la forma de trabajo.

“Planteamos de entrada que esperábamos un escenario dramático. En ese marco, apostamos a ser orgánicos y a una toma de decisiones verticalista”, describió.

“Lo primero que se entendió -agregó Guerra- es que el distrito no podía quedar aislado, pero sí que había que disponer un fuerte control en las rutas, sobre todo la nacional 3 y la provincial 228, que atraviesan la ciudad cabecera.

“Hoy tenemos retenes durante las 24 horas en el cruce de las rutas 3 y 85, la ruta 3, y la 228. Allí hay personal sanitario en todo momento”, informó.

El municipio también lleva a vecinos, instituciones y comedores “kits sanitarios” (con alcohol, jabón, agua lavandina y barbijos, entre otros elementos), verifica que se cumplan las condiciones de higiene apropiadas y asesora a las personas encargadas de mantener la limpieza.

“En forma complementaria, nos hicimos fuertes en la comunicación. Yo todas las noches grabo un audio para los medios en el que brindo un informe epidemiológico y doy alguna recomendación”, indicó.

El funcionario aclaró, no obstante, que “la clave de todo lo bueno logrado hasta ahora fue el nivel de concientización de la gente”.

“Sin eso, habría sido difícil lograr algo”, cerró.

Guerra: “Hoy está casi todo habilitado”

El secretario de Salud, Gabriel Guerra, reconoció que a lo largo de la cuarentena hubo vecinos que cuestionaron las restricciones que se fueron estableciendo bajo el argumento de que eran innecesarias porque “no había casos” de Covid-19 activos.

“Desde un primer momento hubo planteos en ese sentido, por supuesto, aunque se han ido acallando porque hoy está todo habilitado, salvo las actividades escolares, eventos masivos, espectáculos y deportes colectivos”, enfatizó.

Según el profesional, en la etapa que viene de la pandemia será clave “el compromiso personal”.

“Obviamente que todos estamos satisfechos y hasta orgullosos por nuestra situación actual, pero yo tengo los pies sobre la tierra y sé que no podemos cantar victoria”, dijo.

“De hecho, creo que en la medida en que no nos relajemos y nos adaptemos a esta nueva realidad, vamos a seguir teniendo las libertades que hoy tenemos. Tres Arroyos no es una isla, y no es descabellado pensar que en algún momento tendremos un brote. Por eso hay que seguir comprometidos con esta lucha”, cerró el titular de la cartera de Salud municipal.

