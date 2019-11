Tres Arroyos es el destino del 41° Tren Solidario

Tres Arroyos, que no recibe una formación de pasajeros desde el año 1992, es el destino elegido por el 41º Tren Solidario.

La salida está prevista para el viernes 6 de diciembre, entre las 20 horas y 22 horas, desde Constitución (Capital Federal) para arribar a la ciudad el sábado 7 en horas del mediodía. En tanto, el regreso se realizará el domingo 8, entre las 8 y 9.



En esta oportunidad aparte de los 15 kilos de alimentos no perecederos, cada pasajero deberá llevar juguetes (nuevos o usados – en buen estado).

La inscripción para poder viajar será el jueves 28 de noviembre. Los interesados deberán estar atentos a la Fan Page de Facebook y el portal de noticias www.rieles.com.

El desafío

Desde abril de 2001, “Tren Solidario” encaró el desafío de recorrer el país promoviendo a través de la solidaridad el uso del transporte ferroviario. La formación visitó más de 40 localidades a lo largo y ancho de la Argentina y hasta la fecha recorrió 23.630 kilómetros transportando 677.480 kilos de alimentos a poblados donde hace más de dos décadas que no llegan los trenes de pasajeros.

Cabe señalar que el 40° Tren Solidario estuvo en el pasado mes de septiembre en Casilda, la cual no recibe un tren de pasajeros desde diciembre de 1977.

