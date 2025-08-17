Tres Arroyos homenajeó a José de San Martín (audio)

Este domingo, en la plaza que lleva su nombre y al pie de su monumento, , se rindió homenaje al Libertador General don José de San Martín.

En el acto estuvieron presentes el Jefe de Gabinete municipal, Julio Federico; la presidente del Concejo Deliberante, Dra. Mara Redivo, secretarios y directores del gabinete municipal, delegados comunales, concejales, consejeros escolares, autoridades de la Secundaria Técnica 1 “Gral. José de San Martín” junto a integrantes de la cooperadora, miembros de la filial local de la Asociación Sanmartiniana, autoridades educativas, delegaciones escolares, Cresta, Centro de Formación Laboral, Instituto Browniano, Colectividades, Bomberos, Agrupaciones Tradicionalistas, scouts, instituciones civiles, clubes de servicio, juntas vecinales, invitados especiales y público que se sumó al homenaje.

En primera instancia se colocó el Pabellón Nacional a media asta, tarea a cargo del Jefe de Gabinete y del presidente de la Asociación Sanmartiniana, Eugenio Galilea.

Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y se guardó un minuto de silencio con toque de clarín a las 14:55, hora del fallecimiento de San Martín.

El vecino “Pirincho” Álvarez leyó una poesía de su autoría refiriéndose a la figura del Padre de la Patria, y luego se colocaron ofrendas florales por parte del Gobierno y Pueblo de Tres Arroyos, a cargo de la Dra. Mara Redivo y del director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco; por la Asociación Sanmartiniana, Mónica Tello y Eugenio Galilea y por la Secundaria Técnica 1, su directora María José Rodríguez y el presidente de la cooperadora Lorenzo Albani.

Seguidamente y para recibirse a la fecha, habló a los presentes el profesor Diego Jiménez, quien consideró en sus palabras que “no sabía muy bien qué decirles porque se han dicho muchas cosas de San Martín, pero quiero recordar la visión política de San Martín, hacia las cosas cotidianas y las cosas públicas, estar firme en defensa de los intereses de la Nación; hacer política para San Martín era siempre pensar en sus tropas con un perfil de humanismo; no desperdiciar sangre de sus soldados, hacer el bien común”.

Soy docente y cuando mis alumnos más chicos me preguntan cuáles son mis héroes, digo Manuel Dorrego, Manuel Belgrano y José de San Martín; para mí San Martín no es el Padre de la Patria sino es uno de nosotros, que nos marca el camino y siempre emociona, no es una emoción pasajera sino que viene de las entrañas por el sacrificio que hacen los trabajadores argentinos, porque cuando estamos frente al lugar donde descansan sus restos en la Catedral de Buenos Aires sabemos que siempre San Martín antepuso la Patria a sus intereses”.

“Humanismo y sensibilidad, sacrificio compartido, que debe ser pagado por los que más tienen sino no hay sacrificio, decía, era un hombre que se preocupaba también por la educación”.

Finalmente Jiménez dijo que “San Martín es integridad, era perfecto, la integridad es una lucha cotidiana, y en esta Argentina donde muchos no tienen para comer ni para abrigarse es importante que hagamos un compromiso en cada puesto de trabajo para trabajar por los que menos tienen; San Martín marcó un destino de la Patria y un destino de América”.

Para cerrar el acto, se escuchó la Marcha de San Lorenzo.

