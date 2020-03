Tres Arroyos no tiene casos sospechados ni confirmados de Coronavirus

22 marzo, 2020 Leido: 287

El secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra emitió un nuevo informe este domingo respecto al coronavirus en nuestra ciudad, dando a conocer que no hay casos confirmados ni sospechosos de Coronavirus en Tres Arroyos.



Dijo que del posible caso que se envió como muestra aún no se recibió resultado, que la paciente en cuestión está evolucionando favorablemente y se recalcó que no mantuvo contacto con personas en modo de prevención.

“Todo depende de que nosotros cumplamos y garanticemos el aislamiento y las medidas de prevención que diariamente informamos”, indicó Guerra.

Asimismo dejó en claro que a la definición de caso sospechoso se incorpora a cualquier viajero que llegue del exterior en los últimos 14 días.

Consenso con Policoop y aclaración por la colaboración con entidades de salud privadas

“Consensuamos cual va a ser su lugar de participación en esta contingencia y obviamente va a participar junto a la salud de Tres Arroyos”, dijo sobre Policoop, definiéndose una tarea específica para la Cooperativa en pos de combatir la pandemia.

Además, el secretario se refirió al pedido de diversos elementos por parte de la Clínica Hispano y sostuvo que “no voy a estar en contra de cualquier cosa que pueda sumar al servicio de salud de Tres Arroyos. Desde las autoridades del Hospital y la Secretaría de Salud se está trabajando para contener al 100% de la población de Tres Arroyos”.

Volver