Tres Arroyos participa de la exposición “Un océano de cartas” en Mar del Plata

7 enero, 2021 Leido: 46

El Club Español de Tres Arroyos y el Viceconsulado de España en Tres Arroyos participan de la muestra “Un Océano de cartas” que se desarrollará desde este viernes hasta el 28 de febrero en el Torreón del Monje, en Mar del Plata, con 5 cartas originales y fotografías que se enviaron para este fin.

La muestra podrá visitarse de 10:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

La vicecónsul de España en Tres Arroyos, Andrea Tolosa habló con LU 24 y dijo al respecto que “siguiendo el proyecto que iniciamos en 2020, ha sido designada una de las cartas de la localidad”.

“Es una carta de una familia que encontró una carta en una valija, y la conservó. Es muy interesante porque habla de lo que fue la Guerra Civil, y nos solicitaron el original para presentarla en la exposición que inicia en Mar del Plata este viernes y está previsto que recorra todo el país. Es una carta que aportó el señor Manuel Flores de nuestra ciudad, quien no sabía que tenía esas cartas de su papá, que se encontró con esas cartas y contó con la ayuda de una vecina para digitalizarlas, son originales del año 1908 hasta el inicio de la guerra”.

“El papel no es el que estamos acostumbrados a utilizar ahora, es un papel muy fino que en algunas partes está roto pero permite leerlo perfectamente”, agregó.

Respecto a las actividades del Viceconsulado, dijo que “estamos igual que el año pasado, se está viendo en España de modificar un poco lo que es la frontera por el aumento de casos, pero hasta esta semana continúa igual, se tiene que presentar certificado de PCR, y si hay un visado de estudio que no supera los 90 días se lo puede llegar a ingresar pero está bastante restringido por ahora”.

La muestra

“Un océano de cartas”, muestra epistolar que narra la historia de los inmigrantes españoles en Argentina a través de las palabras de sus protagonistas, es organizada por el CCEBA, la Fundación España, la Consejería de Trabajo y el Centro de Documentación Epistolar.

Se trata de poner en valor cartas, telegramas, tarjetas postales: un universo de caligrafías, trazos, pulso y papel que durante décadas permitió que hombres y mujeres, de uno a otro continente, prosiguieran con el vínculo como si tal cosa. Y en esa misma acción, dejaran testimonio de sí mismos, de la relación, del pulso de los acontecimientos visto con los ojos de quienes miraban, escritos con las letras de sus corresponsales.

Son las huellas de las vidas de estas personas las que nutren una Historia que suele anotarse con mayúscula. Esta muestra y el archivo de estas cartas nos permite transformarnos en rastreadores y desandar una historia con todas las letras: la nuestra.

“Un océano de cartas” se podrá visitar a partir del viernes 8 de enero, de lunes a domingo de 10 a 20 horas en el Torreón del Monje, Paseo Jesús De Galíndez S/N, Mar del Plata, con entrada gratuita.

Volver