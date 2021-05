Tres Arroyos pasó a Fase 2: clases presenciales suspendidas desde el lunes 17

12 mayo, 2021

El Gobierno provincial estableció hoy el pase a Fase 2 – “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” – del distrito de Tres Arroyos, la etapa de mayores restricciones en el marco de las medidas de prevención dispuestas por la pandemia de coronavirus. Así fue publicado en el Boletín Oficial.

La Fase 2 implica que no hay dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial que está habilitada en todas las fases (Conforme Decreto Nacional N° 287/21).

La restricción horaria para circulación de personas y actividades no esenciales es entre las 20 y las 6 horas; para actividad comercial en general – se incluyen bares y restaurantes – entre las 19 y las 6.

Restricciones desde mañana, clases suspendidas desde el lunes

El intendente Carlos Sánchez anticipó que la mayor parte de las medidas restrictivas en torno a la fase sanitaria 2 se podrán aplicar desde mañana jueves, mientras que la suspensión de clases presenciales se daría recién el lunes. “Yo hablé anoche con el jefe de Gabinete provincial y me comunicó esta decisión de bajar de fase, y en realidad los cambios no son tan significativos respecto de la situación de la fase 3, aunque lo más fuerte es lo de las clases y los restaurantes”, dijo el jefe comunal.

