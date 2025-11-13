Tres Arroyos presente en Elche: furor en el entrenamiento de la Selección Argentina (videos)

13 noviembre, 2025 76

La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos, que agotaron en pocas horas las 20 mil invitaciones gratuitas ofrecidas por el club español para presenciar el entrenamiento abierto del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto campeón del mundo antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola. Y ahí estuvo presente un oriundo de Tres Arroyos, quien proporciono videos para la difusión donde se destaca la salida del seleccionado al campo de entrenamiento y los saludos de los jugadores a la distancia.

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda, donde disputará el amistoso ante Angola este viernes, a partir de las 13:00 horas (hora argentina).

Volver