Tres Arroyos presente en Interlagos: Jorge Mugnaga disfruta de la F1(audio – video)

8 noviembre, 2025 33

Varios tresarroyenses disfrutan de la Fórmula 1 en Brasil. Uno de ellos es el empresario Jorge Mugnaga quien desde el circuito de Interlagos habló con LU 24.

“Colapinto no pasó en la última vuelta”, contó tras el despiste del argentino en la carrera Sprint disputada en San Pablo.

“Es muy lindo estar acá. La velocidad a la que andan estos autos es impresionante”, enfatizó.

Asimismo, Mugnaga destacó la gran cantidad de argentinos presentes en el Gran Premio de Brasil. “Después de Bortoleto, el que más hinchada tiene es Colapinto. Hay mucha gente de Tres Arroyos, algunos con banderas”, finalizó.

El oriundo de Pilar quedó afuera, luego de que un despiste fuera el detonante para dañar el auto y con ello tener que abandonar la carrera previa a la prueba clasificatoria de este sábado. Además, se fueron de pista Piastri y Hulkenberg; todos en el mismo sector.

Franco Colapinto había ganado dos lugares en las posiciones, tras una largada limpia de los 20 pilotos, y se ubicaba en el 14to lugar.

