Tres Arroyos protagonista en la histórica 30° edición del Desafío al Valle del Río Pinto

3 mayo, 2026 38

El Desafío al Valle del Río Pinto celebró sus 30 ediciones con una convocatoria multitudinaria y un nivel competitivo altísimo. En ese escenario, el ciclismo de Tres Arroyos volvió a demostrar su vigencia, logrando resultados de relevancia tanto en la elite femenina como en las distintas categorías masculinas.

Julieta Zurita: La más rápida de la General

La gran noticia del fin de semana fue la consagración de Julieta Zurita. La representante del equipo Raleigh y Maggiora Bike’s / 2M Tubeless se impuso con autoridad en la Categoría Profesional Femenina y, lo más importante, se quedó con el primer puesto de la Clasificación General Femenina. Con un andar sólido de principio a fin, Zurita logró imponer su ritmo frente a las mejores especialistas del país, subiendo a lo más alto del podio en el aniversario de la carrera.

Sólida presencia en la rama masculina

La “legión” de Tres Arroyos también dio pelea en los senderos cordobeses, con varios integrantes logrando colarse en el pelotón de punta entre más de 5.000 inscriptos.

El mejor registro local entre los caballeros fue para Bruno Benítez, quien con un tiempo de 03:30:24 encabezó la lista tresarroyense, seguido muy de cerca por Ulises García Diez. Ambos cumplieron un papel destacado en la competitiva categoría Master A2.

Resultados de los ciclistas de Tres Arroyos:

Bruno Benitez (Tiempo: 03:30:24)

Ulises García Diez (03:32:12)

Diego E. Valcarce (03:45:15)

Francisco M. Candia (03:50:03)

Martin Guglielmetti (03:53:20)

Ignacio Iudice (03:58:20)

Daniel Ravella (04:01:39)

Carlos Eduardo Menna (04:03:25)

Sebastián Trenco (04:19:42)

Martín Alarcón (04:27:31)

Pablo Fuertes (05:01:33)

Este desempeño grupal reafirma el crecimiento constante del ciclismo en nuestra ciudad, que año tras año viaja a Córdoba para medirse de igual a igual con los máximos exponentes de la disciplina.

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