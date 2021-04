Tres Arroyos puso en marcha el Centro de Acopio de Envases de Agroquímicos más grande de la Provincia

30 abril, 2021 Leido: 235

Una importante cantidad de funcionarios, representantes de Campo Limpio, de colegios profesionales y de las cooperativas y empresas locales vinculadas a los agronegocios que financiaron junto al Ejecutivo Municipal las obras, participaron en la mañana de este viernes de la inauguración del Centro de Acopio Transitorio de Envases de Agroquímicos del partido de Tres Arroyos.

El acto fue encabezado por el jefe comunal, Carlos Sánchez, e Ignacio Stegmann, director ejecutivo de la Fundación Campo Limpio, quien destacó “el trabajo conjunto con la Municipalidad de Tres Arroyos y los actores del sistema privado, que muestran el compromiso de toda una comunidad para ser parte de esta iniciativa, que para nosotros también es un gran orgullo. Y el resultado, viendo este Centro de Acopio Transitorio que es el más grande de la Provincia de Buenos Aires, es espectacular. El desafío es la siguiente etapa, que es hacerlo funcionar a pleno, con estos mismos actores que se han comprometido a ejecutarlo y que sin duda también lo van a hacer con su funcionamiento. Y este es un paso más para la Provincia del Sistema de Gestión Integral, que sigue creciendo y triplicando lo que se juntó en el mismo período del año pasado, gracias a la concientización y las campañas en las comunidades”.

“Un gran día para la agenda productiva y ambiental de Tres Arroyos”

Por su parte, el intendente Carlos Sánchez aseguró que el nuevo Centro es un orgullo para Tres Arroyos, y destacó la realización del proyecto junto al secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’ Annunzio. “Este no era un trabajo para hacer en soledad, requería del esfuerzo del conjunto con el mismo objetivo. Aquí empieza un proceso con la limpieza de los bidones en el campo, un tema que conozco desde adentro, y en esa experiencia de andar sobre los fumigadores empezamos a pelear para llegar a esto. Y creo que recién empieza, hay que trabajar con todos, desde el productor hasta quien vende y produce los agroquímicos, para poder decir que la contaminación por los envases tirados, como solíamos ver, se terminó”.

El jefe comunal recordó el origen de iniciativas medioambientales vinculadas a la gestión de residuos con marco en el Plan Estratégico, momento en el que repasó el trabajo que se hizo desde la erradicación de los basurales a cielo abierto, pasando por el relleno sanitario en cavas, con pozos de monitoreo que hoy no arrojan resultados a contaminación, para llegar al actual procesamiento y recuperación de elementos para el reciclaje en las plantas dispuestas para tal fin, que cuentan con máquinas financiadas por Nación pero fabricadas en Tres Arroyos. “Se hizo incluso un aula para capacitación y se trabajó con las escuelas, entonces cuando se avanzó con la basura domiciliaria, comenzamos a trabajar con el tema de los envases de agroquímicos. Por eso se hizo un loteo, con 23 espacios que hoy ya están prácticamente vendidos a quienes comercializan agroquímicos para que tengan su depósito en esta zona; un registro de aeroaplicadores y un circuito para que circulen por el ámbito urbano sin riesgo de contaminación, hasta llegar a este Centro de Acopio Transitorio. El trabajo que falta ahora es la trazabilidad de los envases, pero todo se ha hecho pensando en una mejor calidad de vida de la población y en una economía circular, que convierte los residuos en un recurso mediante su reciclado. Si cuento esta historia, es porque realmente vale la pena, costó un trabajo de muchos años y termina en este día tan importante para la agenda productiva y ambiental del distrito”, sostuvo Sánchez.

El intendente mencionó a todas las empresas y entidades vinculadas a este proyecto, destacó el apoyo de organismos provinciales y nacionales y aseguró que se prevé una logística integral para el procesamiento de bidones para su reciclado, capacitación de todos los actores involucrados y la trazabilidad de envases, que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos asegurando que esos envases no sean empleados en usos que impliquen riesgos para la salud humana, animal y del ambiente.

“He dejado para lo último el agradecimiento muy especial a las empresas y cooperativas que apoyaron este proyecto, la Agraria, Alfa, de Cascallares, la Sociedad Rural, las agronomías, el Centro de Acopiadores y a todos los que se pusieron el overol con este tema desde hace tiempo, los secretarios de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, y de Gestión Ambiental, Ricardo D’ Annunzio. Este es un hito muy importante para Tres Arroyos”, concluyó.

Volver