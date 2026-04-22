Tres Arroyos recibe a los mejores del país en el Torneo Especial de Bochas de 1ª categoría

22 abril, 2026 0

El próximo fin de semana, 25 y 26 de abril, la ciudad de Tres Arroyos será escenario de un evento de primer nivel con la disputa del Torneo Especial de Bochas de 1ª categoría, organizado por el Club Huracán y con subsede en el Club Estudiantes.

El certamen reunirá a 16 jugadores de elite, entre ellos el representante local Martín Aristain Rey, quien será una de las principales atracciones del torneo. Junto a él competirán destacadas figuras del ámbito nacional como Cristian Zapata, Daniel Vitozzi, Raúl Basualdo, Luciano Bardelli, Dante Núñez, Danilo Escobar, Sergio Álvarez, Miguel Belmar, Juan Pablo Urra, Juan Pablo Notararigo, Carlos Maldonado, Pedro Sánchez, Fabián Tolosa y Facundo Basualdo, conformando un cuadro de altísimo nivel competitivo.

El torneo se desarrollará en el marco del 142° aniversario de la ciudad de Tres Arroyos, y pondrá en juego la copa conmemorativa de dicha celebración. Además, el evento llevará el nombre de Guillermo Barrios, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte a las bochas, tanto en el Club Huracán como en el ámbito local.

En cuanto al acceso, la organización informó que la entrada general tendrá un valor de $10.000, permitiendo el ingreso a ambas jornadas de competencia. Asimismo, el sábado por la noche se llevará a cabo una cena de camaradería en el salón de fiestas del Club Huracán, con un costo de $35.000, existiendo también la posibilidad de adquirir un combo de entrada más cena por $40.000.

Para reservas e informes, los interesados pueden comunicarse al 2983 521243.

De esta manera, Tres Arroyos se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte, con la presencia de los máximos exponentes de las bochas a nivel nacional.

Volver