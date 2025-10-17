Tres Arroyos rememoró los 80 años del Día de la lealtad

17 octubre, 2025 0

Tal como estaba anunciado se llevó a cabo el acto por el Día de la lealtad organizado por el Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos y la CGT Regional al cumplirse los 80 años del 17 de Octubre, con un homenaje a Eva Duarte y Juan Domingo Perón.

Estuvieron presentes el intendente Pablo Garate, integrantes de todas la agrupaciones peronistas concejales y dirigentes históricos.

Primeramente, en Plaza San Martín, al pie de busto de Eva Duarte de Perón, se colocó una ofrenda floral y luego dentro del Palacio Municipal se desarrolló el acto central, en el que usaron de la palabra el titular de la central gremial, Rubén Carabajal, quien agradeció la presencia de todos y recordó que “el peronismo local está unido, por eso ganó las elecciones de septiembre, y ahora el 26 se va a demostrar una vez más la unidad”.

Alejandro Barragán, presidente del PJ local, dijo que a pesar de las barreras que pone el gobierno nacional están presentes, por eso desde el Consejo del Partido, y con el apoyo de las agrupaciones, “decidimos enviar una nota a todos los afiliados a los efectos de agradecer que con el apoyo de todos logramos consolidar la gestión de Pablo Garate”.

Para cerrar, invitó a continuar el diálogo en la sede del partido, y disfrutar de una choripaneada.

