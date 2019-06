Tres Arroyos salió del closet en la Primera Marcha del Orgullo LGTB+ (Video)

La Plaza San Martín y las calles del centro de la ciudad se inundaron de colores en lo que fue la primera marcha del Orgullo LGTB+, que se celebra en todo el mundo cada 28 de junio.

Muchos fueron los que estuvieron presentes en la plaza para disfrutar de las actividades previo a la movilización. Iván Strano fue el encargado de leer un documento donde manifiestan que “visibilizar es una de las principales herramientas de lucha, y a pesar de que la idea del Orgullo LGTB+ se asocia comúnmente a un espíritu alegre y colorido, seguimos denunciando la violencia cotidiana hacia nosotres”.



Asimismo aseguran que en Argentina la discriminación y el estigma siguen siendo un obstáculo para la adquisición y ejercicio de la ciudadanía. “Todos los días nos encontramos con casos de situaciones de acoso, agresión e incluso asesinato hacía personas de nuestra comunidad, y esto ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en la calle con desconocides, también nuestras familias, en las escuelas o en el ámbito laboral, aun hoy a pesar de contar con una ley de identidad de género considerada de avanzada a nivel mundial, las personas trans y travesti no tienen acceso a la salud integral, lo que deriva en una mayor exposición a la violencia institucional en diversos grados”.

También afirmaron que “el Estado cumple un rol fundamental como garante en el cumplimiento de las leyes existentes para garantizar un trato igualitario hacia todas las personas y el colectivo LGTB+, aunque sabemos que esto no sucede. Leyes como la Educación Sexual Integral sancionada en el año 2006 que contiene perspectiva de género, de matrimonio igualitario del 2010, o de la identidad de género del 2012, no son implementadas de manera efectiva, lo que deriva en una desprotección estatal hacía nosotres. Como hemos mencionado quienes no nos ajustamos a las normas heterosexual socialmente establecida convivimos cotidianamente con actitudes de odio hacia nuestras existencias, uno que es cultural y social que se transmite y retransmite constante e históricamente”.

“Es por esto que hoy convocamos a personas gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales, no binaries, queer, pansexuales, asexuales, polisexuales, agéneros, bigéneros y personas de géneros fluidos a salir de la oscuridad del armario e inundar de colores las calles de Tres Arroyos, de Argentina y del mundo desde un lugar de resistencia, alzando nuestra voz en un grito común. Basta del LGTB odio, existimos, deseamos, resistimos y exigimos respeto. Al closet, al calabozo y a la clandestinidad no volvemos nunca más”, finaliza el documento.