Tres Arroyos se suma a la jornada provincial de descacharreo

5 noviembre, 2025

En el marco de las acciones de prevención del dengue, mañana, jueves 6 de noviembre, se llevará a cabo una jornada de descacharreo en la plaza de Santa Teresita (Godoy Cruz al 500), de 10 a 13 horas.

La actividad está organizada por Atención Primaria de la Salud, junto a la Subsecretaría de Gestión Ambiental, y contará con la participación de promotores de salud.

Durante la jornada, se invita a las y los vecinos a acercar objetos en desuso que puedan acumular agua, como baldes, botellas, macetas o neumáticos, que funcionan como criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Recordá: todo lo que junta agua puede convertirse en criadero de mosquitos.

Descacharrear evita mosquitos, y sin mosquito, no hay dengue.

