Tres Arroyos se suma a la Liga Bonaerense de Freestyle

21 abril, 2026 0

Este sábado a las 17, Tres Arroyos será sede una nueva fecha de la Liga Bonaerense de Freestyle, dicha propuesta fue articulada entre la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Las inscripciones estarán disponibles el mismo sábado a las 16, en el Escenario Juan Pesalaccia, ubicado en Av. Ituzaingó y Matheu. Dicha actividad contará con entrada libre y gratuita, invitan a toda la comunidad para acompañar y disfrutar de esta jornada cultural.

La llegada de la Liga Bonaerense de Freestyle a Tres Arroyos representa una gran oportunidad para los jóvenes tresarroyenses, quienes podrán mostrar su talento, desarrollar su creatividad y participar de un espacio que fomenta la expresión artística, el respeto e intercambio cultural.

Desde la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos destacan la importancia de seguir generando espacios inclusivos y accesibles para las juventudes, fortaleciendo el vínculo con organismos provinciales y promoviendo propuestas culturales que acompañen el crecimiento artístico local.

Invitamos todos los jóvenes interesados en participar, además del público en general que sume a esta jornada que promete talento, creatividad y una gran convocatoria en el marco de las actividades culturales de la ciudad.

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