Tres Arroyos se suma a la Red Nacional de Municipios Agroecológicos

11 septiembre, 2025 0

Desde la Dirección de Producción y Sustentabilidad se impulsó esta adhesión y este jueves, se culminaron los pasos administrativos para que nuestro Municipio sea parte integral de la RENAMA.

Esta red permite, de manera colaborativa con otros municipios: pensar, diseñar e implementar políticas públicas para el fomento y protección de la agroecología y la transición a un sistema agroalimentario basado en una relación más armoniosa con la naturaleza.

En un entorno productivo en el cual cada vez se ven que los productores tienen menor rentabilidad y junto a ellos se pierde fertilidad del suelo y biodiversidad, consideramos muy pertinente explorar nuevos paradigmas en términos productivos socio-ambientales.

El enfoque agroecológico procura el desarrollo de agroecosistemas sustentados en los procesos de los ecosistemas naturales y promueve la independencia de insumos externos, con foco en la justicia social y ambiental del sistema agroalimentario.

Según el censo de 2018 el 2% de los establecimientos agropecuarios de nuestro país desarrollan distintas formas de agroecología, agricultura biodinámica y orgánica. Sin embargo, son miles las productoras y productores interesados en comenzar una transición hacia un modelo más sustentable y millones las personas en Argentina y en todo el mundo que demandan alimentos sanos y de calidad.

El partido tiene potencialidad para responder a esta demanda dejando de poner en riesgo su capacidad productiva futura e incluso regenerando lo dañado. Desde la Dirección impulsarán las estrategias que les permitan transitar ese camino.

Volver